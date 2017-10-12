Erdoğan yurda döndü!
Son dönem kritik ziyaretler gerçekleştiren ve son durağı Sırbistan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 23.15 sularında özel uçak 'TUR' ile Ankara'ya indi. Erdoğan'ı Melih Gökçek karşıladı.
Erdoğan’a ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile eşi Emine Erdoğan eşlik etti.
TRT
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