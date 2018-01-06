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Erdoğan yurda döndü

Erdoğan yurda döndü.17166
  • Giriş : 06.01.2018 / 08:13:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde yurda döndü.

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Büyüyen Beşik

Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek Macron ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde yurda döndü.

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