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Erdoğan yurda döndü

Erdoğan yurda döndü.17077
  • Giriş : 27.03.2018 / 07:48:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüş yaptı.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'a gerçekleştirdiği ziyaretini tamamladı. Erdoğan, saat 00.00'da özel uçak TUR ile Ankara'ya geldi.

Erdoğan’a ziyareti esnasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik eşlik etti. Erdoğan’ı havaalanında karşılayan isimlerin arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yer aldı.

TRT

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