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Erdoğan yurda döndü

Erdoğan yurda döndü.13693
  • Giriş : 29.07.2018 / 08:22:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ardından yurda döndü.

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Büyüyen Beşik

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ardından yurda döndü. Erdoğan'ı havalimanında Ankara Valisi Ercan Topaca karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Ankara'ya geldi.

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