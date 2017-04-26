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Erdoğan: Zarrab babamın oğlu değil!

Erdoğan: Zarrab babamın oğlu değil!.9857
  • Giriş : 26.04.2017 / 08:17:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zarrab hakkında net konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delmek' suçundan ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab hakkında konuştu ve Türkiye'nin ne olursa olsun vatandaşına sahip çıkacağını belirtti.

Erdoğan, 'Zarrab babamın oğlu değil ama benim bir vatandaşım. Eğer varsa bir suçu Adalet Bakanlığı'na dosyası iletilir, yoksa hemen bazı şeyler uydurularak tutuklanırsa, vatandaşına sahip çıkamayan ülke konumuna düşeriz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası haber ajansı Reuters'e önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD'de tutuklu bulunan işadamı Rıza Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

'BABAMIN OĞLU DEĞİL'

Mayıs ayındaki ABD ziyaretimde Başkan Trump ile ikili ilişkiler, Suriye, Irak, terörle mücadele konularını değerlendireceğiz. Atacağımız adımlardan biri de Rıza Zarrab ile ilgili olacak. Zarrab babamın oğlu değil ama benim bir vatandaşım. Eğer varsa bir suçu Adalet Bakanlığı'na dosyası iletilir, yoksa hemen bazı şeyler uydurularak tutuklanırsa, vatandaşına sahip çıkamayan ülke konumuna düşeriz. Hakan Bey (Halkbank Genel Müdür Yardımcısı) ise şu ana kadar ABD'ye yedi kez girip çıkmıştır, herhangi bir şey yokken, son anda böyle bir şeyin ona uygulanmış olması, art niyetli bazı girişimlerin olduğunu göstermektedir. Burada da biz tabi FETÖ ile ilgili bağlantıların olduğunu hissediyor ve görüyoruz. Bu oyunun bozulması gerekiyor. Halk Bankası'nın tuttuğu avukatlar var. Devlet olarak bizi işin içine sokmak isteyenler var. Bu konuda Sayın Başkan'la görüşmelerimiz olacak. FETÖ liderinin 400 dönümlük arazide misafir ediliyor olması düşündürücüdür. İdari olarak tutuklanmaması veya gözaltına alınmaması düşündürücüdür. Bunları Sayın Trump ile paylaşacağız.

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