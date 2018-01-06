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Erdoğan ziyareti sırasında kritik anlaşma

Erdoğan ziyareti sırasında kritik anlaşma.21500
  • Giriş : 06.01.2018 / 10:48:00

Türk Hava Yolları, Airbus'la 25 uçak için mutavakat zapı imzaladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Fransa'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türk Hava Yolları önemli bir anlaşmaya imza attı.

Airbus ve Türk Hava Yolları (THY) arasında, 20+5 adet opsiyonlu A350-900'ün satın alma görüşmelerine başlamak adına mutabakat zaptı imzalandı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, Airbus'ın en yeni geniş gövdeli uçağı olan A350-900'ler için imzalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un huzurunda düzenlenen törenle, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Tom Enders tarafından Paris'teki Elysee Sarayı'nda atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aycı, "Bugün burada imza altına aldığımız üzere, Airbus'ın en yeni geniş gövdeli modellerini filomuza katmak adına görüşmeler yapma ve sonuçlandırma hususunda karşılıklı iyi niyetimizi beyan ettik" değerlendirmesini yaptı.

Aycı, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olarak, yeni uluslararası noktalarla uçuş ağlarını daha da geliştirmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Geniş gövdeli A350-900'lerin de dahil olduğu Airbus A350 XWB ailesi, hava yolculuğunun geleceğini şekillendiren orta boyutta uzun menzilli uçaklardan oluşuyor.

A350 XWB, en son aerodinamik tasarım, karbon fiber gövde ve kanatlar artı yeni yakıt tasarrufu sunan Rolls-Royce motorlara sahip. Son teknolojilerle birlikte, yakıt kullanımında ve emisyonda yüzde 25 tasarrufun yanı sıra önemli oranda düşük bakım maliyetleri ile operasyonel verimlilik sunuyor.

A350 XWB, Airspace kabini ile kabin genişliğinin yanı sıra sessizlik, tasarım ve kabin içi hizmetlere getirdiği yeni standartlarla son derece konforlu bir uçuş deneyimi sağlıyor.

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