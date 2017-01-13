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Erem Turgut Yücel ve Yahya Üzdiyen serbest

Erem Turgut Yücel ve Yahya Üzdiyen serbest.21609
  • Giriş : 13.01.2017 / 18:34:00

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Turgut Yücel ve Yahya Özdiyen serbest bırakıldı.

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Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun, FETÖ'ye yardım etmek suçlamasıyla tutuklanması soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri avukat Erem Turgut Yücel ile eski yönetici Yahya Üzdiyen, haklarında yurtdışı yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

Emniyetteki gözaltı işlemleri tamamlanan avukat Erem Turgut Yücel ile Yahya Üzdiyen, Çağlayan'daki İstanbul Adalete Sarayı'na çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, Yücel ile Üzdiyen'i adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Cumhuriyet Savcılığının adli kontrol talebini değerlendiren nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, avukat Erem Turgut Yücel ile Yahya Üzdiyen hakkında, yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi.

Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 15 Aralık'ta FETÖ'ye yardım suçundan tutuklanmıştı.

Habertürk

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