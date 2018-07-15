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Eren Bülbül'ün katilleri öldürüldü!

Eren Bülbül'ün katilleri öldürüldü!.15742
  • Giriş : 15.07.2018 / 08:23:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğünü duyurdu.

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Trabzon Maçka'da terör örgütü PKK'nın saldırısı sonrası şehit olan Eren Bülbül'ün katilleri öldürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Eren Bülbül; Şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK’nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır- Sorej kod Barış Coşkun öldürüldü.

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