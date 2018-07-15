Eren Bülbül'ün katilleri öldürüldü!
Trabzon Maçka'da terör örgütü PKK'nın saldırısı sonrası şehit olan Eren Bülbül'ün katilleri öldürüldü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
Eren Bülbül; Şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK’nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır- Sorej kod Barış Coşkun öldürüldü.
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