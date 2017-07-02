Ergin Ataman sert çıktı: İhanete uğradım
Galatasaray'da Basketbol takımından olaylı bir şekide ayrılan Ergin Ataman, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ataman, kulüpte yalnız bırakıldığını ve ihanete uğradığını ifade etti.
Ailecek Galatasaraylı olduğunu dile getiren Ataman 'Aile olarak Galatasaraylıyız. Babam, ben, oğlum Galatasaraylıyız. 5 yıllık harika bir projede yer aldığım için onurluyum' şeklinde konuştu.
Basketbolda küçülmeye gidilğini söyleyen ve yönetimi eleştiren tecrübeli antrenör, 'Galatasaray taraftarı basketboldan heyecan alırken, yönetim basketbolda küçülmeye gitme kararı aldı. 5 yılda bahsedilen 55 milyon harcandı tabiki ama rakiplerinizle mücadele etmeniz için harcandı. Yönetimlerin görevi şubelere kaynak yaratmaktır. Benim görevim değil. Mali başarıyı sağlamak yönetimin göreviydi. Bütçe 4 milyon euroya düşürüldü. Ve bu açıklama biz play-off oynarken açıklandı. Oyuncular o açıklamadan etkilendi. Yönetim olarak karar alsanız da bunu sezon sonu açıklarsınız' ifadelerini kullandı.
'YALNIZ BIRAKILDIM'
Yalnız bırakıldığını iddida eden Ataman, 'Benim için ciddi hayal kırıklığı oldu. Tek başımaydım, yalnız bırakıldım. Takım için sponsorlar ile bile ben görüştüm. Euroleague'e kötü başladık ama sonra bir hava yakaladık. Barcelona'yı yendik, bir kişi bile arayıp beni tebrik etmedi. Real Madrid'i 20 sayıyla yenerken bir grup taraftar beni istifaya çağırdı buna rağmen arayan olmadı hep dik durmaya çalıştım. İsterim ki başkan salonda takımın yanında olsun. Aziz Yıldırım hep gidiyor, Fikret Orman hep gidiyor.' şeklinde konuştu.
Milli takım teklifini anlatan Ergin Ataman, 'Federasyon yetkilileri Galatasaray'ı bırakıp milli takımda devam etmemi istediler. Ben teklifi geri çevirdim. Bazı taraftar grupları küfür ve hakaretlerle üstüme salındı. önetim beni taraftarla karşı karşıya getirdi. Yalnız bırakıldım, ihanete uğradım' dedi.
Bu sezon dinlenmeyi düşündüğünü söyleyen Ataman, 'Taraftarın bana verdiği destek, alınan başarılardan ve kupalardan daha değerlidir benim için. Şu anda görüştüğüm ve anlaştığım bir kulüp yok. Dinleneceğim bu sezon... Benim kabul edeceğim bir program teklifi gelmediği için bu sene dinleneceğim.' dedi.
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