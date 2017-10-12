Ergün Penbe: Arda G.Saray için canını verir!
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan ile ilgli eski Galatasaraylı oyuncu Ergün Penbe'den değerlendirme geldi.
G.Saray'ın eski kaptanlarından Ergün Pembe, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın G.Saray'a gelmek istediğini açıkladı.
TÜRKİYE Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğinde Antalya’da 8-10 Ocak’ta düzenlenecek UEFA Pro Lisans Antrenörler Gelişim Semineri ile Futbol Endüstrisi Forum ve Sergisi’nin (FIFEX) tanıtım toplantısı yapıldı.
Toplantıda konuşan G.Saray’ın eski kaptanlarından Ergün Penbe, Arda Turan konusuna da değinirken “G.Saray’a dönmek istediğini biliyorum. Arda, G.Saray’ın çıkardığı yıldızlardan, değerlerden. Galatasaray için canını verebilecek oyunculardan” ifadelerini kullandı.
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