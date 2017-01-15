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Erhan Çelik ile Ece Erken aşk mı yaşıyor?

Erhan Çelik ile Ece Erken aşk mı yaşıyor?.14512
  • Giriş : 15.01.2017 / 09:46:00

Gülben Ergen'le boşanan Erhan Çelik'in, Ece Erken'le aşk yaşadığı dedikoduları yayılıyor.

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Gülben Ergen ile Erhan Çelik'in boşanmasının arkasında Çelik'in Ece Erken'le ilişkisi olduğu iddia edildi. 

Hürriyet'te yayınlanan magazin haberine göre Erhan Çelik, Gülben Ergen’le 2014 yılında Şirince’de nikâh defterine imza atmış, ancak evlilik çok uzun sürmemiş ve çift geçen ay boşanmıştı.

Boşanma sürecinde, Gülben Ergen’in İzmirli bir işadamıyla aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.

Ancak söylenenlere göre bir başkasıyla ilişki yaşayan taraf Ergen değil, Çelik...

TRT 1’in ana haber bültenini sunan Erhan Çelik’in, aynı kanalın “İyi Fikir” adlı sabah programında sunuculuk yapan Erken’le ilişkisinin evliliğin bitmesine neden olduğu konuşuluyor.

Ece Erken geçtiğimiz hafta, televizyonda Erhan Çelik’i seyreden oğlu Eymen’in fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınlamış ve o paylaşım aşk dedikodularına yol açmıştı.

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