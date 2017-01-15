Erhan Çelik ile Ece Erken aşk mı yaşıyor?
Gülben Ergen ile Erhan Çelik'in boşanmasının arkasında Çelik'in Ece Erken'le ilişkisi olduğu iddia edildi.
Hürriyet'te yayınlanan magazin haberine göre Erhan Çelik, Gülben Ergen’le 2014 yılında Şirince’de nikâh defterine imza atmış, ancak evlilik çok uzun sürmemiş ve çift geçen ay boşanmıştı.
Boşanma sürecinde, Gülben Ergen’in İzmirli bir işadamıyla aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.
Ancak söylenenlere göre bir başkasıyla ilişki yaşayan taraf Ergen değil, Çelik...
TRT 1’in ana haber bültenini sunan Erhan Çelik’in, aynı kanalın “İyi Fikir” adlı sabah programında sunuculuk yapan Erken’le ilişkisinin evliliğin bitmesine neden olduğu konuşuluyor.
Ece Erken geçtiğimiz hafta, televizyonda Erhan Çelik’i seyreden oğlu Eymen’in fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınlamış ve o paylaşım aşk dedikodularına yol açmıştı.
DİĞER HABERLER
Tarık Akan'ın oğlu Barış, dünya evine girdi
Geçen sene Eylül ayı içerisinde hayatını kaybeden Tarık Akan'ın oğlu evlendi.
Kaan Boşnak konsere gittiği ilçede tutuklandı
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' müzik grubunun solisti Kaan Boşnak, Bandırma'da gözaltına alındı.
Demet Şener ile Kutluay mal paylaşıyor
11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'dan boşanma kararı alan Demet Şener'in istediği tazminat belli oldu.
Usta sanatçı Fatma Girik'ten kötü haber
Usta sinema sanatçısı Fatma Girik'ten sevenlerini üzecek bir haber geldi.
Çıkan yangında Arda Kural'ın ayakları yandı
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural'ın şanssızlık peşini bırakmıyor.
Asena, Caner'in haberini sunmak istemedi
Asena Atalay, yeni bir evlilik yapan eski eşinin haberini sunmak istemedi.