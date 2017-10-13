Erhan Çelik'ten Gülben Ergen için flaş karar
Geçen yıl boşanan ve aldatma iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düşen Gülben Ergen-Erhan Çelik çifti arasında sular durulmuyor. Erhan Çelik, Gülben Ergen hakkında mahkemeye başvurarak önleyici tedbir kararı aldı.
İstanbul 14. Aile Mahkemesi, bugün başvurarak önleyici tedbir isteyen sunucu Erhan Çelik'in talebini kabul etti.
2017/437 sayılı kararda Erhan Çelik "şiddet mağduru ve korunan kişi" olarak tanımlandı ve Gülben Ergen'in Çelik'e yönelik "şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına" hükmedildi.
Mahkeme ayrıca, Erhan Çelik'in konutuna ve işyerine Gülben Ergen'in 50 metreden fazla yaklaşmamasına ve korunan kişiyi iletişim araçlarıyla ve benzeri bir şekilde rahatsız etmemesine karar verdi.
Çelik'in, Gülben Ergen'in televizyon programlarında açıklamama yapmaması ve programlara çıkmaması yönündeki tedbir talebi ise reddedildi.
Buna göre önleyici tedbir 3 ay boyunca geçerli olacak. Tedbire aykırı davranılması halinde 3 günden 10 güne zorlama hapsi uygulanabilecek. Ergen'in karara 2 hafta içinde itiraz etme hakkı var.
Ergen ve Çelik'in tarafları olduğu bir diğer dava İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde sürüyor. Bu davada son olarak savcılık, mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle Çelik hakkında zorlama hapsi uygulanmasını talep etmişti.
Gülben Ergen, “şiddet” ve “hakaret” iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, Erhan Çelik’in 3 ay süreyle eski eşiyle çocuklarına 50 metreden fazla yaklaşması ve telefonla araması yasaklanmıştı.
HÜRRİYET
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