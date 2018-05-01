Facebook Twitter Rss

Erhan Timuroğlu ile bağlantılı 12 kişi yakalandı

Erhan Timuroğlu ile bağlantılı 12 kişi yakalandı.23222
  • Giriş : 01.05.2018 / 15:11:00

Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu ile bağlantılı 12 kişi yakalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Organize suç örgütüne ağır darbe. Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan  Erhan Timuroğlu ile bağlantılı 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Erhan Timuroğlu'nun elebaşı olduğu öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Yakası'nda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde işlemleri sürüyor.

Kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu 28 Şubat 2017'de öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme", "uzun namlulu silahla iş yeri kurşunlama" suçlarından arama kararı bulunan Erhan Timuroğlu, 14 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalanmış, daha sonra tutuklanmıştı ve hakkında dava açılmıştı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Nisan'da görülen duruşmada, Erhan Timuroğlu'nun "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

NTV

Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'i ağlattı

Erdoğan Kore'ye gitti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK'dan o terörist için açıklama!

TSK'dan o terörist için açıklama!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) o terörist için açıklama geldi.

Taksim'e yürüyen gruba polis müdahalesi

Taksim'e yürüyen gruba polis müdahalesi

Beşiktaş'tan Taksim'e yürüyen gruba polis müdahalede bulundu.

 

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına ağır bir darbe indirildi.

Orgeneral Akar, Özbek Bakan ile görüştü

Orgeneral Akar, Özbek Bakan ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Özbek bakan ile görüştü.

 

TSK'dan açıklama: Cesetleri ele geçirildi!

TSK'dan açıklama: Cesetleri ele geçirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

İSKİ'den su kesintisi açıklaması!

İSKİ'den su kesintisi açıklaması!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden önemli bir açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya