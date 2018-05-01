Erhan Timuroğlu ile bağlantılı 12 kişi yakalandı
Organize suç örgütüne ağır darbe. Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Erhan Timuroğlu ile bağlantılı 12 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Erhan Timuroğlu'nun elebaşı olduğu öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Yakası'nda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 3 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde işlemleri sürüyor.
Kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu 28 Şubat 2017'de öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme", "uzun namlulu silahla iş yeri kurşunlama" suçlarından arama kararı bulunan Erhan Timuroğlu, 14 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalanmış, daha sonra tutuklanmıştı ve hakkında dava açılmıştı.
Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Nisan'da görülen duruşmada, Erhan Timuroğlu'nun "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.
NTV
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