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Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılıyor

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılıyor.18440
  • Giriş : 30.07.2018 / 13:43:00

HDP İstanbul ve Hatay milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay partiden ayrılıyor.

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Halkların Demokratik Partisi İstanbul ve Hatay milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay partiden ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ne katılacak. Böylece TİP, 47 yıl sonra Meclis'te temsil edilecek.

TİP, geçen aralık ayında yeniden açılarak, siyaset sahnesine katılmıştı. TİP’in kurucuları arasında Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı Erkan Baş ve tiyatrocu Barış Atay da vardı. HDP’nin sosyalist partilerle yaptığı ittifak sonucu Baş, İstanbul üçüncü bölgeden; Atay memleketi Hatay’dan milletvekili seçildi.

Ancak iki milletvekilinin seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştığı öğrenildi. Baş ve Atay’ın TBMM’nin açılmasından önce HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor. Geçen hafta yemin törenine yakalarında Behice Boran ve Mustafa Suphi fotoğraflarının olduğu rozetlerle giren iki milletvekilinin katılımıyla TBMM’deki parti sayısı sekize çıkacak.

Bir grup sendikacı tarafından 1961’de kurulan TİP, 1965’te 15, 1969’da iki milletvekiliyle TBMM’ye girdi. TİP, 12 Mart 1971’deki darbe sonrası kapatıldı. Genel Başkan Behice Boran, dört yıl sonra TİP’i tekrar açtı. Ancak ömrü kısa oldu ve parti, 12 Eylül’de yine kapatıldı. Boran ve TİP yöneticileri, 1987’de TKP ile birleşerek, Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni kurdu. TİP, Aralık 2017’de Baş ve Atay ile bir grup arkadaşı tarafından son kez kuruldu.

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