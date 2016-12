Erkan Koleji sporcularının gururlandıran başarısı

Adana’nın öncü eğitim kurumlarından Erkan Koleji bünyesinde kurulan sualtı hokeyi takımının iki sporcusu, Güney Afrika’da bireysel olarak katıldıkları turnuvadan madalyalarla dönerek, şehrin gururu oldu.Akademik eğitimin yanı sıra sportif faaliyetlerde de öne çıkan Erkan Koleji, bu kez ekstrem spor dallarından sualtı hokeyinde elde ettiği başarılarla Adana halkının göğsünü kabartıyor. Daha önce Ankara ODTÜ’de gerçekleştirilen bir turnuvada Türkiye dördüncülüğünü elde eden takım, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Federasyon Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor. Sualtı hokeyi takımı, bu turnuvadan daha yüksek derecelerle dönmeyi hedefliyor.Bu arada, takımda oynayan sporcuların bireysel olarak elde ettikleri başarılar da takdir topluyor. Güney Afrika’da turnuvaya katılan milli sporcu Cenk Sevinç ile Yunus Emre Kocacık, Adana’ya madalyalarla döndü. Sevinç’in takımı turnuva şampiyonu olurken, Kocacık’ın kadrosunda yer aldığı takım turnuvayı üçüncü tamamladı.Erkan Koleji Sualtı Hokeyi Takımı’nın antrenörlüğünü de yapan milli sporcu Cenk Sevinç, Aralık ayı içerisinde takım arkadaşı Yunus Emre Kocacık ile birlikte Güney Afrika’ya gittiklerini ve burada “İnter Cups” diye bir turnuvaya katıldıklarını belirterek, “Turnuvaya kendi imkânlarımızla gidelim dedik. Orada birileri ile iletişime geçtik ve ben Cape Town takımı ile anlaştım. Yunus Emre de Bordür takımı ile anlaştı. İkimiz ayrı takımlarda mücadele ettik. Turnuva sonunda benim mücadele ettiğim takım şampiyon oldu, Yunus Emre’nin takımı ise üçüncülüğü elde etti. Orada Adana’mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutluyuz” dedi.Yıllar önce Adana’ya Türkiye şampiyonluğu getirdikleri sualtı hokeyi sporunu kentte Erkan Koleji ile yeniden canlandırdıklarını belirten Sevinç, “Şu an çok memnunuz. Her şey çok güzel. Tesis çok güzel, imkânlar çok güzel. Devam ediyoruz. Burada çok keyif alarak çalışıyoruz. Ama hedefimiz bu daha da büyümek. Yani daha kalabalık olalım istiyoruz. Bir bayan takımımız olsun, bir genç takımımız olsun. İlerisi için hedeflerimiz bunlar” diye konuştu.Takımı kısa sürede toparladıklarını ve önemli bir yol kat ettiklerini vurgulayan Sevinç, şunları söyledi:“Takımdaki 5-6 kişi ile daha önceden zaten çalışıyorduk. Üniversite sınavı nedeniyle birçoğu bırakmak zorunda kalmıştı. Böyle bir imkân olunca tekrar toparlandık. Takıma ekstra yeni katılımlar oldu. Çalışınca daha iyi olduk. Erkan Koleji adına yarıştığımız ODTÜ'deki turnuvada dördüncü olduk. Önümüzdeki ay da zaten bir Federasyon Kupası'na katılacağız. Erkan Koleji takımı olarak orada neler yapabileceğiz, hep birlikte göreceğiz.”Sualtı hokeyinin, Türkiye’de çok fazla bilinmemesine rağmen, 16 yaş üstünde yüzmeden daha fazla sporcusu bulunduğunu ifade eden Sevinç, “Sanıldığı gibi zor bir spor değil. Çünkü maç içerisinde en iyi oyuncuların bile mücadele süresi maksimum 20 saniye. 5, 10, 20 saniye nefes alıp tekrar dalıyorsunuz. Sonrasında zaten sınırsız oyuncu değişikliği olduğu için hemen yedeğe çıkıyorsunuz. Nefes de zaten çok hızlı gelişen bir şey. O yüzden insanlar en başta çok tedirgin oluyorlar ama oyuna girdikten sonra nefes kimsenin aklına bile gelmiyor. Federasyon desteği milli takımlar bazında çok büyük. Milli takıma girdiğiniz zaman federasyon müthiş destekler veriyor. Onun dışında herkes kendi imkânı ile yapıyor Tabii ki biraz da masraflı bir spor” dedi.Sualtı hokeyinin gençlere büyük artıları olabileceğinin de altını çizen Cenk Sevinç, “Bu sporu yapanların, üniversitelerden karşılıksız burs alma imkânları var. Yurt dışında burslu okuma imkânları var. Şu an milli takımda oynayan gençlerin hepsi bu bursu alıyor ve bu sayede eğitimlerini çok rahat sürdürüyorlar” diyerek, gençlere çağrıda bulundu.