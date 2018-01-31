Erkan Zengin Süper Lig'e geri döndü!
Eskişehirspor'da forma giyen başarılı futbolcu Erkan Zengin, Aytemiz Alanyaspor ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladı.
Bu sezon Eskişehirspor formasıyla TFF 1.Lig'de 13 maça çıkan Zengin, 3 gol atmıştı. Kariyerinde 21 kez İsveç Milli Takımı formasını da giyen Erkan Zengin, 21 maçta 3 gol attı.
32 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi Mayıs 2019'da bitmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor ile yollarını ayırmıştı.
HABERTURK
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