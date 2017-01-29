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'Erken rezervasyoncu' Rus turistlerde artış

'Erken rezervasyoncu' Rus turistlerde artış.25614
  • Giriş : 29.01.2017 / 19:28:00

Erken rezervasyon ile Türkiye'de tatil planı yapan Rus turist sayısında geçen yıla göre iki kat artış meydana geldi.

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Rusya'yla yaşanan uçak krızinden sonra yaşanan Rus turist sayısında azalma, iki ülkenin yeniden yakınlaşması ve sorunları aşması ile birlikte yerini artışa bıraktı. Erken rezervasyonla ülkemize giren Rus turist sayısında 2015'e göre iki kat artış meydana geldi

Erken rezervasyon hakkında bilgi veren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Rusya’dan çok ciddi bir talep olduğunu belirterek, bu yıla ilişkin erken rezervasyonların 2015’in aynı döneminin erken rezervasyonuna göre iki kat arttığını söyledi. “Erken rezervasyonların yüzde 50’sinin Türkiye olması, bizim 2017’de Rusya’dan beklediğimiz 3 milyon trendinin yakalanacağının göstergesi” diyen Duran, Avrupa’nın ise bu trendi göstermediğini kaydetti. Güney Akdeniz, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan’a çok ciddi rezervasyon akışı olduğunu aktaran Duran, Avrupalı turistin son dakika rezervasyonlarına yönelebileceğini ifade etti.

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, 2017 yılında Rus turist trafiğinin başlayacağını, dolayısıyla Rusların gelmesiyle geçen yıla nazaran olumlu bir hareketlilik olacağını belirtti.

2015 yılında Türkiye’ye 3.6 milyon Rus turist gelmişti, uçak düşürme krizinin ardından 2015’in sonunda başlayan Rus turistteki düşüş 2016 sezonunda zirveye çıkmış, Türkiye 2016 yılının ilk 11 ayında 822 bin Rus turist ağırlayabilmişti. Rus turist sayısı 2014 yılında 4.4 milyon seviyesindeydi.

SEZON SONUNU AVRUPALI TURİST BELİRLEYECEK

Erkan Yağcı, “Sezonun seyrini Avrupa pazarındaki gelişmeler gösterecek” derken, ocak, şubat ve mart aylarında devam eden erken rezervasyonun sonucu göstereceğine dikkati çekti. Hakan Duran da, Akdeniz ülkelerinde yoğun devam eden rezervasyonların doluluğa neden olacağını, orada yer bulamayan turistlerin Türkiye’yi tercih edebileceğini dile getirdi.

‘DÖVİZİ FİYATLARA AZ YANSITACAĞIZ’

Duran, enflasyon ve döviz kurundaki hareketlerin fiyatlara mümkün olduğunca az yansıyacağını belirtirken, iç pazarda Avrupalıların daha ucuza tatil yaptığı düşüncesinin hâkim olduğunu belirtti. Duran, bunun nedeninin Avrupalının erken rezervasyon yapması olduğunu kaydederek, erken rezervasyonun yüzde 45 indirim sağladığını vurguladı.

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