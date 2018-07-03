Erkoçlar: Nereden suç işlediyse oradan asmalı
Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek olan Rüzgar Erkoçlar, Ankara'da tecavüze uğrayarak katledilen Eylül ve Ağrı'da cansız bedeni bulunan Leyla ile ilgili açıklama yaptı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Erkoçlar şu sözlerle Adalet Bakanlığı'na seslendi: Biz, insan diyemeyeceğim bu pisliklere hem ceza vermeyeceğiz, ceza verirsek ellerimizle besleyeceğiz ya da ilaçlı hadım mı? Eski yıllarda suçu hangi elinle işlediysen o elinle cezalandırılırdın. Bunlara da ilaçlı hadım değil, nereden işlediyse suçu oradan asacaksın" dedi.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Survivor şampiyonu Adem'den Sabriye'ye sitem
Survivor şampiyonu Adem, bir önceki dönemden arkadaşı Sabriye'ye sitem etti.
Şarkıcı Sıla'dan kötü haber! Hastanelik oldu
Mahmut Tuncer'in kızının cezası belli oldu
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in cezası belli oldu.
Yeliz Yeşilmen: Türkiye'nin Beyonce'siyim
Yeliz Yeşilmen ile Deniz Akkaya, sosyal medya hesapları üzerinden kapıştı.