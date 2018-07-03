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Erkoçlar: Nereden suç işlediyse oradan asmalı

Erkoçlar: Nereden suç işlediyse oradan asmalı.19000
  • Giriş : 03.07.2018 / 14:31:00

Rüzgar Erkoçlar, son dönem yaşanan çocuk cinayetlerine tepki gösterdi.

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Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek olan Rüzgar Erkoçlar, Ankara'da tecavüze uğrayarak katledilen Eylül ve Ağrı'da cansız bedeni bulunan Leyla ile ilgili açıklama yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Erkoçlar şu sözlerle Adalet Bakanlığı'na seslendi: Biz, insan diyemeyeceğim bu pisliklere hem ceza vermeyeceğiz, ceza verirsek ellerimizle besleyeceğiz ya da ilaçlı hadım mı? Eski yıllarda suçu hangi elinle işlediysen o elinle cezalandırılırdın. Bunlara da ilaçlı hadım değil, nereden işlediyse suçu oradan asacaksın" dedi.

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