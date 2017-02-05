Erman Toroğlu: Hakemler art niyetli!
Eski hakem Erman Toroğlu, dün akşam oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında yaşanan kritik pozisyonla ilgili hakemi suçladı. Toroğlu, Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.
Eski hakem Erman Toroğlu, canlı yayın sırasında Başakşehir - Galatasaray maçını yorumlarken, tartışmalı pozisyonlar hakkında da konuştu
Erman Toroğlu, Başakşehir'in ilk golüyle ilgili olarak "Edin Visca'nın pozisyonu ofsayt. Ama hakem bir şey yapamaz, yardımcının hatası var burada. Mete Kalkavan'a yardımcısının pozisyonun ofsayt olduğunu söylemesi gerekirdi. dedi. Emre Belözoğlu ile Josue arasındaki pozisyonu da yorumlayan Erman Toroğlu, "Emre Belözoğlu'nun pozisyonu çok net kırmızı kart. Burada da yardımcı daha yakın, Emre 1 dirsek atıyor, yetmiyor bir tane daha atıyor. Hakem ikisini de görmüyor güya. Burada art niyet var." dedi.
DİĞER HABERLER
Teknik adam Riekerink'ten istifa açıklaması
Rıdvan Dilmen: En zayıf takım Galatasaray
Fanatik isim oğlunun adını Beşiktaş koydu!
Beşiktaş sevgisini böyle yansıttı. Fanatik taraftar oğlunun adını Beşiktaş koydu.
Cengiz: Borcu çıkaran Dursun Özbek'tir
Mustafa Cengiz, başkan Dursun Özbek hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunsu.
Aziz Yıldırım'ın itirazı Beşiktaş'a yaradı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı başvuru Beşiktaş'a yaradı.
TFF final maçı için resmi başvuruyu yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi final maçı için başvuruyu yaptı.