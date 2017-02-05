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Erman Toroğlu: Hakemler art niyetli!

Erman Toroğlu: Hakemler art niyetli!.17685
  • Giriş : 05.02.2017 / 09:26:00

Erman Toroğlu, Türkiye'de yapılan hakem hatalarına dikkat çekti.

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Eski hakem Erman Toroğlu, dün akşam oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında yaşanan kritik pozisyonla ilgili hakemi suçladı. Toroğlu, Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Eski hakem Erman Toroğlu, canlı yayın sırasında Başakşehir - Galatasaray maçını yorumlarken, tartışmalı pozisyonlar hakkında da konuştu

Erman Toroğlu, Başakşehir'in ilk golüyle ilgili olarak "Edin Visca'nın pozisyonu ofsayt. Ama hakem bir şey yapamaz, yardımcının hatası var burada. Mete Kalkavan'a yardımcısının pozisyonun ofsayt olduğunu söylemesi gerekirdi. dedi. Emre Belözoğlu ile Josue arasındaki pozisyonu da yorumlayan Erman Toroğlu, "Emre Belözoğlu'nun pozisyonu çok net kırmızı kart. Burada da yardımcı daha yakın, Emre 1 dirsek atıyor, yetmiyor bir tane daha atıyor. Hakem ikisini de görmüyor güya. Burada art niyet var." dedi.

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