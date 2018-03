Erman Toroğlu'ndan Aykut Kocaman'a mesaj

Dün akşam oynanan Akhisar maçı ile derin yara alan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman ile ilgili Erman Toroğlu'ndan değerlendirme geldi.Erman Toroğlu'nun ilk yarı sonrası açıklamaları:'Fenerbahçe'ye karşı böyle oynanır'Sivas, Kayseri , Akhisar, Göztepe bunlar zor takımlar... Dengeli takımlar arttı bu sene ligde. Bu takımları yenmek kolay değil. Fenerbahçe'ye karşı böyle oynanır. Daha doğrusu, İstanbul takımlarına böyle oynanır. Fenerbahçe kadrosuna göre başarılı.'Köprüden önceki son çıkış'Fenerbahçe için bu maç da dahil olmak üzere önündeki 3 maç köprüden önce son çıkış olabilir. Her şeyin belirleyicisi olur. Akhisar büyük hata yapmazsa hakem de büyük kıyak yapmazsa Fenerbahçe'nin bu maçta işi çok zor.Erman Toroğlu'nun maç sonu açıklamaları:Fenerbahçe'nin yedek kulübesine baktığımızda biz 3 adamı zorla bulduk. Başka yok. Aykut bu konuda şanssız mı diyeyim veya kadersiz mi diyeyim ama Aykut bir konuda da fazla inatçı. Futbolcuyla mücadele ediyor. Mesela Valbuena. Alıyor, sokuyor, çıkarıyor filan. Futbolcuyla mücadele etme. Fatih ve Şenol onu yapmıyorlar. Eğer futbolcu alamıyorsan, futbolcu kazanmaya bakıyorlar. Şimdi Ozan Tufan. Bu takımda oynamaz mı? Bu kadroya giremez mi? Ne yapmış bu adamda bu kadar inatla kadroya alıp oynatmıyorsun. Galatasaray'da olsa, Beşiktaş'ta olsa oynar. Şenol oynatır, Fatih oynatır ama burada oynamıyor.8-10 maç geriye git… Fenerbahçe öyle enteresan puanlar aldı ki. Bu maçı verir dediğin maçları çevirdi. Oynadığı oyuna göre daha iyi neticeler aldı. Bayağı bir düşeş, dübeş attı. Ama futbolda her zaman olmuyor. Pozisyona girdiler. Fakat; Akhisarspor çok dengeli bir takım. Arkayı kapatıyorlar ve çabuk gelip, dönüyorlar. İstanbul’da büyüklere karşı böyle oynanır. Fenerbahçe kadrosuna ve imkanlarına rağmen 44 puan iyi bir puan. Ben Aykut Kocaman’a başarılı diyorum. Enteresan maçlar çevirdiler. Belki yine çevirirler. Ancak her maçı kazanmak kolay değil.Akhisarspor maçları kolay değil. Bu sene; Sivasspor, Kayserispor, Akhisarspor… Bunlar dengeli takımlar. Çok fazla badem takımlar yok. Gençlerbirliği tam karar veremiyor henüz. İyi takımlar var ligimizde. Sırada Yeni Malatyaspor var... Ondan sonra da Galatasaray derbisi var. 2 maçtan alacağı puana göre ya orada bırak olacak, ya da devam edecek. Yani toplamda 3 maç, köprüden önce son çıkış olabilir Fenerbahçe için…"Fernandao çok düz bir adam. Beşiktaş, Galatasaray’dakiler öyle değil. Fenerbahçe’de adamı geçip gol atacak kaç tane futbolcu var? Giuliano, Soldado var. Fenerbahçe kadrosu biraz vitaminsiz kalıyor. Galatasaray’a bakıyorsun, Beşiktaş’a bakıyorsun ellerinde malzemeler var. Fenerbahçe’nin elinde o kadar fazla malzeme yok. Doğrusu bu.Ali Koç – Aziz Yıldırım çekişmesi tribüne tesir etmiş. Tribün tavır koyuyor. Ne çıkar bilinmez. Civciv mi çıkar, kuş mu çıkar bilemem. Genel Kurul, Türkiye’deki Fenerbahçe değil. Hiçbir kulüpte öyle değil. Beşiktaş daha genel kapsamlı. Mesela; Galatasaray hiç öyle değil. Kimse laf cambazlığı yapmasın. Galatasaray daha katı. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş daha kapsamlı. Bana göre durum budur.FANATİK