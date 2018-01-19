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Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışma.17912
  • Giriş : 19.01.2018 / 17:02:00

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında çatışma çıktığı öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

Azerbaycan Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada İbrahim Manafov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 1991-1993'te, Ermenilerin Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi ili işgal etmesiyle sonuçlanan savaşın ardından 1994'te ateşkes imzalanmasına rağmen temas hattında gerginlik devam ediyor.

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