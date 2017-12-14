Ermenistan-Azerbaycan hattında gerilim!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Fizuli Salahov isimli askerin şehit düştüğünü belirtti.
HÜRRİYET
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