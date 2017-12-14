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Ermenistan-Azerbaycan hattında gerilim!

Ermenistan-Azerbaycan hattında gerilim!.22978
  • Giriş : 14.12.2017 / 12:02:00

Ermenistan ile Azerbaycan arasında cephe hattında çatışma çıktı.

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Sepet Beşik

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Fizuli Salahov isimli askerin şehit düştüğünü belirtti.

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