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Ermenistan: Bazı toprakları iade edebiliriz

Ermenistan: Bazı toprakları iade edebiliriz.10462
  • Giriş : 20.09.2017 / 11:04:00
  • Güncelleme : 20.09.2017 / 11:04:37

Ermenistan'dan Azerbaycan ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

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Erivan'da düzenlenen 6. Ermeni Diyasporası forum toplantısında açıklama yapan Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan, bazı toprakların Azerbaycan'a iade edilebileceğini belirtti.

Nalbandyan “Karabağ ihtilafının çözüme kavuşturulması için AGİT çerçevesinde devam eden görüşmelere ivme kazandırmak için biz Ermeni tarafı olarak Karabağ güvenliğine tehdit oluşturmayan belirli Azerbaycan topraklarını iade edebiliriz. Azerbaycan ile aramızda bu konuda görüşmeler devam ediyor. Ülkelerimiz arasında gerilimi düşürmeye yönelik atacağımız bu adım hakkında daha fazla detay veremem” dedi. Nalbandyan sözlerini şöyle sürdürdü: Ancak bu sürecin karşı şıkkı da var. Azerbaycan bölgede askerî gerilimi tırmandırma yolunu seçmesi halinde biz de Ermenistan olarak yıllarca atmadığımız adımı atarak Karabağ bağımsızlığını tanıyabiliriz.

TRT

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