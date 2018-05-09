Ermenistan'ın yeni Başbakanı'ndan açıklama
Ülkede başlayan protesto gösterilerinde halkla birlikte sokaklara inen Ermenistan'ın yeni Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Paşinyan, Ermeni işgali altında Dağlık Karabağ bölgesinde Türkiye ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Paşinyan, Türkiye ile ön şartsız ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu açıkladı.
Dün parlamento tarafından Ermenistan Başbakanı seçilen Nikol Paşinyan, Türkiye’ye ilk mesajını bugün ziyaret ettiği Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki Hankendi’nden (Stepanakert) verdi.
Düzenlenen basın toplantısında komşu ülke Türkiye ile ilgili bakış açısı sorulduğunda Paşinyan şu yanıtı verdi:
“Biz Türkiye ile ön şartsız ikili ilişkilerin normalleşmesinden yanayız. Biz herhangi ön şart aramıyoruz. Arayan taraf Türkiye. Bu ön şartı da üçüncü bir ülkeyle olan ilişkilerine bağlıyor (Azerbaycan’ı kastediyor). Biz soykırımı tanımalarını da beklemiyoruz. Bu konuyu biz uluslararası düzeyde tanınması için çaba sarf ediyoruz. Bunu da benzer trajedinin bir daha tekrarlanmaması için yapıyoruz”.
HÜRRİYET
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