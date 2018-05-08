Ermenistan'ın yeni başbakanı Paşinyan oldu
Haftalardır süren protestolar sona erdi. Ermenistan parlamentosunda yapılacak oylamada yolsuzluk ve kayırmacılık olaylarına karşı başlayan protesto gösterilerine önderlik eden Paşinyan seçildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Trump, Rus lider Putin'i arayarak tebrik etti
ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Putin'i arayarak tebrik etti.
ABD Başkanı Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Johnson, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı Nobel'e aday gösterdi.
Küdüs'e tabelalar dikildi!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs Büyükelçiliği kararı uygulamaya geçiyor.