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Ermenistan'ın yeni başbakanı Paşinyan oldu

Ermenistan'ın yeni başbakanı Paşinyan oldu.3114
  • Giriş : 08.05.2018 / 13:02:00

Oylama sonucu Ermenistan'ın yeni başbakanı Nikol Paşinyan oldu.

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Haftalardır süren protestolar sona erdi. Ermenistan parlamentosunda yapılacak oylamada yolsuzluk ve kayırmacılık olaylarına karşı başlayan protesto gösterilerine önderlik eden Paşinyan seçildi.

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