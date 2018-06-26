Ersan Gülüm, Twitter profilini Beşiktaş yaptı
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Ersan Gülüm, sosyal medya hesabı üzerinden profilini 'Beşiktaş Kulübü Futbolcusu' olarak güncelledi.
Beşiktaş'ın eski kaptanı Ersan Gülüm'ün sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik transfer iddialarını alevlendirdi.
Ersan Adem Gülüm, Twitter profilini, "Beşiktaş Kulübü Futbolcusu" olarak güncelledi.
Siyah-Beyazlılar'ın 2011 yılında 2 milyon euro karşılığında Adanaspor'dan kadrosuna kattığı Ersan Gülüm, 2016 ara transfer döneminde 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'a transfer olmuştu.
2017 ara transfer döneminde 6 aylığına kiralık olarak Beşiktaş'a dönen milli stoper, siyah-beyazlı kulüple bu sürede resmi maça çıkamadı.
Ersan Gülüm son olarak Avustralya Ligi ekiplerinden Adelaide United'a kiralanmıştı
FANATİK
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