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Ersan Gülüm'ün alacağı ücret belli oldu

Ersan Gülüm'ün alacağı ücret belli oldu.14372
  • Giriş : 13.01.2017 / 16:16:00

Eski oyuncusu Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a dönmesi kulüpte sevinç yarattı.

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Kara Kartal stoper mevkiine Mitroviç'den sonra Hebei China Fortune'ya sattığı eski oyuncusu Ersan Gülüm'ü 2 yıllığına kiralayarak takviye yaptı.

Beşiktaş'a geri dönen Ersan Adem Gülüm, siyah-beyazlı kulüpten 1 milyon 550 bin Euro yıllık ücret alacak.

Hebei'ye kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, oyuncuya ise Çin'e gitmeden önce aldığı ücreti verecek. Yıldız futbolcu, sezon başına 1 milyon 550 bin Euro'dan toplamda 3 milyon 100 bin Euro kazanacak. Bu ücretin büyük kısmını da Çin temsilcisi karşılayacak.

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