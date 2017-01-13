Ersan Gülüm'ün alacağı ücret belli oldu
Kara Kartal stoper mevkiine Mitroviç'den sonra Hebei China Fortune'ya sattığı eski oyuncusu Ersan Gülüm'ü 2 yıllığına kiralayarak takviye yaptı.
Beşiktaş'a geri dönen Ersan Adem Gülüm, siyah-beyazlı kulüpten 1 milyon 550 bin Euro yıllık ücret alacak.
Hebei'ye kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, oyuncuya ise Çin'e gitmeden önce aldığı ücreti verecek. Yıldız futbolcu, sezon başına 1 milyon 550 bin Euro'dan toplamda 3 milyon 100 bin Euro kazanacak. Bu ücretin büyük kısmını da Çin temsilcisi karşılayacak.
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