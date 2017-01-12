Ersan Gülüm, yeniden Beşiktaş'a geldi
Geçen sezon Çin'in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro karşılığında satılan Ersan Gülüm eski takımı Beşiktaş'a haber yolladı.
Beşiktaş'ın Ersan Gülüm ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.
DİĞER HABERLER
Riekerink: Onun yerine transfer isterim
Riekerink, takımı ve yeni transferler hakkında açıklama yaptı.
Olcay Şahan, 3,5 yıllığına Trabzonspor'da
Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.
Rıdvan Dilmen: Çare Recep Tayyip Erdoğan
Rıdvan Dilmen, futbol camiasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaraylı Bruma sözleşmeyi imzalıyor!
Galatasaraylı Armindo Bruma, sözleşmeyi imza atmaya hazırlanıyor.
Emre Belözoğlu: Hayalim Kocaman!
Emre Belözoğlu, futbol hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.