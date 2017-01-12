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Ersan Gülüm, yeniden Beşiktaş'a geldi

Ersan Gülüm, yeniden Beşiktaş'a geldi.14372
  • Giriş : 12.01.2017 / 15:45:00

Kara Kartal, eski futbolcusu Ersan Gülüm ile yeniden anlaştı.

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Geçen sezon Çin'in Hebei China Fortune takımına 7 milyon Euro karşılığında satılan Ersan Gülüm eski takımı Beşiktaş'a haber yolladı.

Beşiktaş'ın Ersan Gülüm ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

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