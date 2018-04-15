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Ersan İlyasova'dan mükemmel performans!

Ersan İlyasova'dan mükemmel performans!.22830
  • Giriş : 15.04.2018 / 10:13:00

Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Philadelphia Sixers, rakibi Miami Heat'i 27 sayı farkla mağlup etti.

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Sepet Beşik

Doğu Konferansı ilk tur play off maçında Sixers, Miami Heat'i 130-103 yenerek 1-0 öne geçti. Serisini play off'a taşıyan ve üst üste 17 maç kazanan Sixers'ta milli oyuncumuz Ersan İlyasova, 32 dakikada 3/4'ü üçlük 7/15 isabetle 17 sayı 14 ribaund 1 top çalma 1 blokla 'double double' yaptı.

Ben Simmons 17 sayı 9 ribaund 14 asist ile triple double'ı kaçırırken Redick 28, Saric 20 sayı ile forma giydi.

2 dakika süre alan Furkan Korkmaz 1/1 üçlükle 3 sayı attı.

Miami'de Olynyk 26 sayı 7 ribaund ile mücadele etti.

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