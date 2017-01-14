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Ersun Yanal basında çıkan iddiaları doğruladı

Ersun Yanal basında çıkan iddiaları doğruladı.18057
  • Giriş : 14.01.2017 / 09:06:00

Mehmet Ekici ile ilgili basında çıkan iddialar için Ersun Yanal'dan açıklama geldi.

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Tranzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, Mehmet Ekici ile ilgili açıklama yaptı. Yanal, Mehmet Ekici'nin kadro dışı kaldığı iddiasını doğruladı.


İşte Ersun Yanal'ın maç sonu flaş röportajda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Stresli, kaygılı bir dönem geçiriyoruz. Takım olmak, gelen oyuncularla performansa ulaşmak zor bir iş. Trabzonspor camiasının beklentilerini karşılamak zor iş. Taraftarlarımıza sabırlarından ötürü teşekkür ediyorum. Katılan oyuncularımızı, ortaya koyduğu kazanma hırslarından ötürü ayrıyeten teşekkür ediyorum.

10 kişiyle bu galibiyet, Bursaspor'a karşı ikinci bölge savunmasını iyi yapıp, tehlikeli bölgemize sokmayıp orada tutmak kolay değildi. Kanat oyuncuları iyi oynuyorlar, oyuncularımız iyi durdular karşılarında. Çıktığımız pozisyonlarda atabilirdik. 1 tane pozisyon verdik. Top bizde olan takımdık, hep böyle olmayacak. Gençlerimiz var, yeni oyuncularımız var.

Takım olma sürecini taraftarlarımız soluk alarak takip etsin. Bursaspor iyi takım, onların da bazı sorunları var. Her an skor udeğiştirecek oyunculardan kurulu bir takım. İkinci yarıda birkaç oyuncumuzu kazanıp, skorlar alıp devam etme niyetindeyiz."

"İZLEYEMEDİM, DOĞRU DEĞİLSE PROBLEM"

"Ndoye nazik ve kibar bir oyuncu. Bilinçli olarak topu kazanmak için yapacak oyuncu değil. Hakemin takdiri. Bu düdükleri çalıyorlar. Pozisyonu iyi izleyemedim. Önemli olan kartların doğru verilmesi, inşallah doğru karar vermiştir. Değilse problem."

Mehmet Ekici'nin kadro dışı kaldığı iddiaları hakkında...

"Mehmet Ekici, bizim futbolcumuz. Birçok şey konuşuluyor. O bizim oyuncumuz. O yüzden netleşecek herhangi bir söylem, herhangi bir eyleme tanık olmadık. Eğer, eylem ve söylemi, bizim içimizde olmak dileği yoksa olmayacaktır. Biz içimizde kalmak isteyen oyunculardan kurulu olmak durumundayız. İstemiyorsa, problem yok."

Yayıncı kuruluşun muhabirinin, "O zaman kadro dışı iddiası yalan oluyor" sözleri üzerine Ersun Yanal, "Yalan olmuyor." cevabını verdi.

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