Ersun Yanal'dan Trabzonspor'a şok dava!
Başarılı teknik direktör Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor'dan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle dava açtı.
Trabzonspor'daki görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili kulübe dava açtı. İHA'da yer alan habere göre Yanal, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na yaptığı başvuruda 1 milyon 650 bin Euro talep ediyor. 2014-15 sezonunda Vahid Halilodzic'in yerine göreve getirilen Ersun Yanal, 25 hafta takımın başında kaldıktan sonra görevinden ayrılmıştı. Yanal, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Karadeniz ekibini icraya vermişti.
Trabzonspor ile mahkemelik olduğu dönemde yeniden bordo-mavili kulübün başına geleceği konuşulması üzerine, büyük tartışmaların yaşandığı Karadeniz ekibinde, Ersun Yanal, takımın başına gelmesinin kesinleşmesi üzerine davayı askıya alarak sözleşme imzalamıştı.
Geçen sezon başında 3. kez Trabzonspor'un başına geçen Ersun Yanal, bu sezon ilk 8 haftadaki performansının ardından takımdan gönderildi ve yeniden dava açtı. Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na, sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini ve kendisine 1 milyon 650 Bin Euro (7 Milyon 475 Bin 160 TL) ödenmesini talep etti. Bordo-mavili kulüp ise davaya cevap vererek süreci beklemeye başladı. Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yardımcıları da Trabzonspor'a dava açarak alacakları olduğunu iddia ettiler.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Ziraat Kupası'nda düdük çalacak hakemler
Fatih Terim 6 oyuncuyu kadroya almadı
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim 6 oyuncuyu kadroya almadı.
Sabri Sarıoğlu'ndan Galatasaray itirafı
Deneyimli futbolcu Sabri Sarıoğlu, eski takımı ile ilgili açıklama yaptı.
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi
Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan Göztepe-Galatasaray maçını yorumladı.
Galatasaray'a sürpriz kadın başkan adayı!
Galatasaray Kulübü'nde Begüm Özkan bakan adayı olarak açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın alacağı Vida'nın maliyeti!
Siyah-beyazlı ekibin peşinden koştuğu Vida'nın maliyeti belli oldu.