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Ersun Yanal'dan Trabzonspor'a şok dava!

Ersun Yanal'dan Trabzonspor'a şok dava!.18057
  • Giriş : 25.12.2017 / 15:50:00

Başarılı teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'a dava açtı.

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Sepet Beşik

Başarılı teknik direktör Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor'dan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle dava açtı.   

Trabzonspor'daki görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili kulübe dava açtı. İHA'da yer alan habere göre Yanal, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na yaptığı başvuruda 1 milyon 650 bin Euro talep ediyor. 2014-15 sezonunda Vahid Halilodzic'in yerine göreve getirilen Ersun Yanal, 25 hafta takımın başında kaldıktan sonra görevinden ayrılmıştı. Yanal, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Karadeniz ekibini icraya vermişti.

Trabzonspor ile mahkemelik olduğu dönemde yeniden bordo-mavili kulübün başına geleceği konuşulması üzerine, büyük tartışmaların yaşandığı Karadeniz ekibinde, Ersun Yanal, takımın başına gelmesinin kesinleşmesi üzerine davayı askıya alarak sözleşme imzalamıştı.

Geçen sezon başında 3. kez Trabzonspor'un başına geçen Ersun Yanal, bu sezon ilk 8 haftadaki performansının ardından takımdan gönderildi ve yeniden dava açtı. Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na, sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini ve kendisine 1 milyon 650 Bin Euro (7 Milyon 475 Bin 160 TL) ödenmesini talep etti. Bordo-mavili kulüp ise davaya cevap vererek süreci beklemeye başladı. Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yardımcıları da Trabzonspor'a dava açarak alacakları olduğunu iddia ettiler.

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