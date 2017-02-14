Ersun Yanal: Sıradan oyuncu değilsiniz
Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, futbolcularını motive etmek için konuşma yaptı. Yanal, oyuncularına sıradan olmadıklarını belirtti.
Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncuları motive etmek için soyunma odasında yaptığı konuşmaların bir bölümünün yer aldığı video, kulübe ait sosyal medya hesaplarından yayımlandı.
Yanal, bordo-mavili kulübün paylaştığı videoda, futbolcularını etrafında toplayarak, "Siz sıradan, herhangi bir takım oyuncusu değilsiniz. Sahada mücadelenizi yapın. Her şey bize bağlı. Biz iyi insanlardan kurulu güzel bir takımız." ifadelerini kullandı.
Medical Park Arena'nın ve maça gelen taraftarların da görüntüsünün yer aldığı videoda, "Sen taraftar olarak bu takımın en önemli parçasısın. Yeni yuvamızda yeniden tarih yazmak için Medical Park Arena'da ol." çağrısına da yer verildi.
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