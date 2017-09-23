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Ersun Yanal, Trabzonspor'dan gönderiliyor mu?

Ersun Yanal, Trabzonspor'dan gönderiliyor mu?.18057
  • Giriş : 23.09.2017 / 17:01:00

4-3'lük Alanyaspor yenilgisinden sonra Trabzonspor'da Ersun Yanal tartışılmaya başlandı.

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Büyüyen Beşik

Bordo Mavili kulüp yönetiminde Ersun Yanal'ın gönderilmesi için büyük bir fikir birliği sağlanmış görünüyor.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu, Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldukları tarihi maçın ardından sabah saatlerine kadar süren bir toplantı yaparak Teknik Direktör Ersun Yanal'ı masaya yatırdı.

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-3 mağlup ayrılan Trabzonspor'da yönetim, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın durumunu görüştü. Başkan Muharrem Usta'nın öncülüğünde sabah saatlerine kadar süren bir toplantı gerçekleştiren bordo-mavili yönetim şok yenilginin değerlendirmesini yaptı. Yanal'ın tartışıldığı toplantıda Başkan Muharrem Usta dışında diğer yöneticiler deneyimli teknik adam ile yolların ayrılmasından yana tavır koydu. Başkan Muharrem Usta ise Yanal ile devam edilmesi yönünde görüş belirtti. Her fırsatta istikrardan yana tavır sergileyen Usta'nın bu düşüncesi yönetim kurulu tarafından olumlu karşılanmazken, Ersun Yanal ile yolların ayrılması için yöneticilerin başkanı ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminde ortaya çıkan bu tablo sonrası, 1 Ekim'de deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş maçı beklenmeye başlandı. Bu maç sonrası, bordo-mavili yönetim kendisine yeni bir yol haritası belirleyecek.

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