Facebook Twitter Rss

Ertuğrul Günay parti mi kuruyor?

Ertuğrul Günay parti mi kuruyor?.8449
  • Giriş : 25.04.2017 / 10:21:00

Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın parti kuracağı iddia edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


AK Partili Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın yeni parti kuracağı iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. Günay'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Şimdi yeni şeyler söylemek lazım' paylaşımı dedikoduyu başlattı.

AK Parti'de muhalif ekibe yakın olduğu ileri sürülen isimlerden biri olan ve referandumda 'Hayır' çağrısı yapan eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, sosyal medya üzerinden "AY oylamasının kesin sonucu şu: Türkiye'de hukuk hakkı, siyaset halkı koruyamıyor. 'Şimdi yeni şeyler söylemek lazım!' MCRumi" paylaşımında bulundu.

Günay'ın bu paylaşımı yeni parti iddiası olarak yorumlandı.

'ŞİMDİLİK PARTİ SİNYALİ DEĞİL'

​Günay, daha sonra konuya ilişkin bir haberi paylaşarak şu yorumu yazdı: "Parti sinyali değil, iktidarı,muhalefeti, halkı, devleti, her şeyi yeni baştan düşünmeye, ezberleri unutmaya çAğrı, şimdilik. Önce yeni fikir!"

HÜRRİYET

Ankara'dan ABD'ye 1915 tepkisi!

Benzine indirim geliyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu: Çalınan oy değil, YSK'dır

Kılıçdaroğlu: Çalınan oy değil, YSK'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP'nin yeni planı belli oldu

CHP'nin yeni planı belli oldu

CHP'nin Anayasa değişikliği referandumu sonrası yeni planı belli oldu.

 

Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj

Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj yolladı.

Külliye'den Avrupa'ya sert tepki!

Külliye'den Avrupa'ya sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupalı ülkelere sert tepki gösterdi.

 

CHP'de kurultay hareketliliği!

CHP'de kurultay hareketliliği!

Referandum sonrası CHP'de kurultaya gitme sesleri yükselmeye başladı.

MHP, hükümet ortağı olacak mı?

MHP, hükümet ortağı olacak mı?

Devlet Bahçeli, hükümet ortağı olup olmayacakları ile ilgili medya mensuplarına önemli değerlendirme


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya