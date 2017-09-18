Facebook Twitter Rss

Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu

Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu.13312
  • Giriş : 18.09.2017 / 15:22:00

Ünlü teknik adam Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Bülent Uygun'un Osmanlıspor'dan ayrılması sonrası boşan yere sürpriz bir ismin getireleceği öğrenildi. Ekip, Ertuğrul Sağlam için harekete geçti.   

Osmanlıspor'da bu akşamki Sivasspor yenilgisinin ardından teknik direktör Bülent Uygun istifa ederek takımdan ayrıldı.

Osmanlıspor yönetimi, bu gelişme üzerine geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Ertuğrul Sağlam'a teklif götürecek.

Sağlam'ın Osmanlıspor'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Anlaşma sağlanamaması halinde yönetim yabancı hoca arayışına başlayacak.

FANATİK

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor!

Başbakan: Dünyayı ona dar ederiz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor!

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor!

Sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu Nabil Dirar şoku yaşanıyor.

Başakşehir: Sözleşmelerini sonlandırdık!

Başakşehir: Sözleşmelerini sonlandırdık!

Başakşehir, güvenlik görevlilerinin sözleşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı.

 

Şenol Güneş, Gary Medel için kararını verdi

Şenol Güneş, Gary Medel için kararını verdi

Teknik direktör Şenol Güneş, Gary Medel için kararını verdi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a patladı!

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a patladı!

Lige kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4 golle üç puana uzandı.

 

Oğuzhan ve Cenk Tosun için 40 milyon Euro!

Oğuzhan ve Cenk Tosun için 40 milyon Euro!

Beşiktaş yönetimi, takımın kilit oyuncularından Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun için istenen bedeli be

Tudor: Selçuk herkesten fazla saygıyı hak ediyor

Tudor: Selçuk herkesten fazla saygıyı hak ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya