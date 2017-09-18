Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu
Bülent Uygun'un Osmanlıspor'dan ayrılması sonrası boşan yere sürpriz bir ismin getireleceği öğrenildi. Ekip, Ertuğrul Sağlam için harekete geçti.
Osmanlıspor'da bu akşamki Sivasspor yenilgisinin ardından teknik direktör Bülent Uygun istifa ederek takımdan ayrıldı.
Osmanlıspor yönetimi, bu gelişme üzerine geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Ertuğrul Sağlam'a teklif götürecek.
Sağlam'ın Osmanlıspor'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Anlaşma sağlanamaması halinde yönetim yabancı hoca arayışına başlayacak.
FANATİK
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