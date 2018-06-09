Ertuğrul Sağlam'ın yerine Toshack geldi
Genç teknik adam Ertuğrul Sağlam'ı yerine İspanyol devi Real Madrid, Real Sociedad ve Deportivo'yu çalıştıran Toshack geldi.
Traktör Sazi'de geride kalan sezon ocak-nisan aylarında Ertuğrul Sağlam teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.,
TRT
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