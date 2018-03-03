Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
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