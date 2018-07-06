Erzincan'da sanayi sitesinde yangın çıktı
Erzincan'da korku dolu anlar yaşandı. Erzurum Karayolu üzerinde bulunan yeni sanayi sitesinde alevler yükseldi. Henüz bilinmeyen çıkan yangın bir minibüse de sıçradı.
Yangının büyümesi ile olay yerine çok sayıda Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve sanayi sitesi esnafının müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.
SABAH
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