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Erzincan'da sanayi sitesinde yangın çıktı

Erzincan'da sanayi sitesinde yangın çıktı.17259
  • Giriş : 06.07.2018 / 16:47:00

Erzincan'da sanayi sitesinde büyük bir yangın çıktığı öğrenildi.

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Erzincan'da korku dolu anlar yaşandı. Erzurum Karayolu üzerinde bulunan yeni sanayi sitesinde alevler yükseldi. Henüz bilinmeyen çıkan yangın bir minibüse de sıçradı.

Yangının büyümesi ile olay yerine çok sayıda Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve sanayi sitesi esnafının müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.

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