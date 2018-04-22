Facebook Twitter Rss

Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem!.19030
  • Giriş : 22.04.2018 / 12:05:00

Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Erzurum'da korkutan deprem. Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, bugün saat 11. 18’de merkez üssü İspir’in Avcıköy’ün de 3.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. deprem İspir’in köylerinde hissedildi.

TRT

Bahçeli: Erdoğan için çalışacağız

Başbakan İspanya'ya gidiyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama yapıldı.

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi

Meteoroloji'den İstanbul'da görülecek yağış için uyarı geldi.

 

Meteoroloji'den uyarı geldi!

Meteoroloji'den uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna dair kritik açıklama geldi.

Sıcaklıklar hızla artacak

Sıcaklıklar hızla artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara güzel haber geldi.

 

Yeni bir organ bulundu! Tıp dünyası şaşkın!

Yeni bir organ bulundu! Tıp dünyası şaşkın!

Bilim insanlarının bulduğu yeni organ tıp dünyasını hayrete düşürdü.

Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya