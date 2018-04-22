Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem!
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Erzurum'da korkutan deprem. Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, bugün saat 11. 18’de merkez üssü İspir’in Avcıköy’ün de 3.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. deprem İspir’in köylerinde hissedildi.
TRT
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