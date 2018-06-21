Erzurum'da ayı saldırısı: 1 kişi can verdi
Erzurumun'un Arıbahçe köyünde korkunç bir olay meydana geldi. Arazideki hayvanlara bakmak için dağlık bölgeye çıkan Yunus Tosunoğlu isimli vatandaş ayı saldırısına uğradı.
Kayalıklardan düştüğü belirtilen Yunus Tosunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şahıs helikopterle bölgeden alınarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.
HÜRRİYET
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