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Erzurum'da ayı saldırısı: 1 kişi can verdi

Erzurum'da ayı saldırısı: 1 kişi can verdi.16537
  • Giriş : 21.06.2018 / 15:57:00

Erzurumun'da arazideki hayvanlara bakmaya çıkan vatandaş ayı saldırısına uğradı.

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Büyüyen Beşik

Erzurumun'un Arıbahçe köyünde korkunç bir olay meydana geldi. Arazideki hayvanlara bakmak için dağlık bölgeye  çıkan Yunus Tosunoğlu isimli vatandaş ayı saldırısına uğradı.

Kayalıklardan düştüğü belirtilen Yunus Tosunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şahıs helikopterle bölgeden alınarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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