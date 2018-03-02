Erzurum'da çatışma: 4 terörist öldürüldü
Erzurum'un Karayazı ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.
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