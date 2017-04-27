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Erzurum'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı

Erzurum'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı.26310
  • Giriş : 27.04.2017 / 14:11:00

Erzurum'da çıkan çatışmada biri teğmen, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çatışma çıktı. Yaşanan olayda biri teğmen, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı. Konuya ilişkin Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'ndan açıklama geldi.

Bölgedeki operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandığını ifade eden Azizoğlu, "Şenkaya ilçesi kırsalında çıkan çatışmada biri teğmen 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgeye 112 helikopteriyle bir 'sikorsky' helikopteri gönderdik. Yaralı kahraman askerlerimizi helikopterlerle Erzurum'a getireceğiz." diye konuştu.

Azizoğlu, askerlerden birinin hafif yaralandığını, teğmenin ise durumunun biraz daha ciddi olduğunu anlattı.

Yaralı askerlere "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Azizoğlu, kaçan teröristlerin yakalanmasına çalışıldığını ifade etti.

Azizoğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

TRT

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