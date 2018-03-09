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Erzurum'da deprem! Kandilli'den açıklama!

Erzurum'da deprem! Kandilli'den açıklama!.19030
  • Giriş : 09.03.2018 / 08:15:00

Erzurum'da 3.0 şiddetinde hafifi şiddetli bir deprem meydana geldi.

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Erzurum'da 3.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nden ayrıntılı açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi  verilerine göre, saat 00.43'de merkez üssü Başköy-Çat olarak kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.0 derinliği ise 2.9 olarak belirlendi. deprem Çat ilçesi, köyleri ve şehir merkezinde hissedildi.

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