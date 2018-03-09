Erzurum'da deprem! Kandilli'den açıklama!
Erzurum'da 3.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nden ayrıntılı açıklama geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 00.43'de merkez üssü Başköy-Çat olarak kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.0 derinliği ise 2.9 olarak belirlendi. deprem Çat ilçesi, köyleri ve şehir merkezinde hissedildi.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
İstanbul'da halk otobüsleri çalışmıyor!
İstanbul'da halk otobüslerinin zarar nedeniyle kontak kapattığı açıklandı.
Aydın'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Aydın'ın Karacasu ilçesinde feci bir kaza meydana geldiği öğrenildi.
İETT'den son dakika açıklaması
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden önemli bir açıklama geldi.
Amerika'da elektrikli sandalye ile infaza onay
Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli sandalye ile infaza onay verildi.