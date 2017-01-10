Erzurum'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Erzurum merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi.
Operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü'ne finans sağladığı iddia edilen 21 zanlıdan 18'inin yakalandığı öğrenildi.
Erzurum'da gözaltına alınan zanlılar, Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Terör örgütüne maddi destek sağladığı ve faaliyet yürüttükleri iddiasıyla İstanbul ve Trabzon'da gözaltına alınan zanlıların da işlemlerinin ardından Erzurum'a getirileceği öğrenildi. Aranan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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