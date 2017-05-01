Erzurum'da ilk kez 1 Mayıs kutlandı
Hak-İş, ilk kez Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutladı. 1 Mayıs kutlamalarına ilk kez ev sahipliği yapan Erzurum'da konuşan Hak-İş Başkanı Arslan, taşeron işçilere kamuda işçi kadrosu istediklerini vurguladı.
Hak-İş Konfederasyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlikler nedeniyle sabah saatlerinde çevre illerden otobüslerle Erzurum'a gelen çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle İstasyon Meydanı'nda bir araya geldi.
Konfederasyon 1 Mayıs'ı “Taşeron İşçilerine Kadro istiyoruz, Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları Acilen Çözülsün istiyoruz” sloganlarıyla kutladı.
Etkinliğe, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri de katıldı.
"TAŞERON İŞÇİLERE KADRO İSTİYORUZ"
Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu öncülüğünde Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.
"Taşeron işçilere kamuda işçi kadrosu istiyoruz" diyen Arslan, "Özel sözleşmeli personel çözümünü asla kabul etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. 'Taşeron işçilerin taleplerini duyun, anlayın ve gereğini yapın' diyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün" ifadelerini kullandı.
"KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA KİMSE GÖZ DİKMESİN"
İşçilerin kıdem tazminatı sorunu olduğunu dile getiren Arslan, emekçilerin canını yakan iş kazaları yaşandığına işaret etti.
Arslan, şunları söyledi: "Bu meydana kulak verin. Taşeron, geçici, mevsimlik işçilerin haklı taleplerinin gereğini yapın. Kamuya kadrolu işçi alımının yeniden başlatılmasını istiyoruz. Ülkemizdeki işsizliğin ve yoksulluğun son bulması, insan onuruna yaraşan iş ve ücret talebi için alanlardayız. Angaryaya dönüşen fazla çalışmalara, çocuk işçiliğine karşı olduğumuz için; daha iyi bir sosyal güvenlik sistemi, eğitim hakkı ve fırsat eşitliği için alanlardayız. Kıdem tazminatı hakkımıza kimse göz dikmesin. Kıdem tazminatımız güvence altına alınsın diye, güvencesiz çalışmayı, kuralsızlığı körükleyen, kayıt dışı istihdamı kabul etmediğimiz için alanlardayız. Gelir adaletsizliğinin son bulması, sosyal koruma ve sosyal devlet için alanlardayız."
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