Erzurum'da silahlı kavga çıktı: 4 ölü 9 yaralı
Erzurum'un Horasan ilçesinde Nene Hatun Caddesi'nde aralarında husumet bulunan 2 aile birbirine girdi. Silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan 4 yaralının hayatını kaybettiği belirtilirken, diğer yaralıların tedavisine devam ediliyor.
TRT
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