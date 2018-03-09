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Erzurum'da silahlı kavga çıktı: 4 ölü 9 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga çıktı: 4 ölü 9 yaralı.9339
  • Giriş : 09.03.2018 / 14:21:00
  • Güncelleme : 09.03.2018 / 14:34:23

Erzurum'un Horasan ilçesinde Nene Hatun Caddesi'nde çatışma çıktı.

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Erzurum'un Horasan ilçesinde Nene Hatun Caddesi'nde aralarında husumet bulunan 2 aile birbirine girdi. Silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 4 yaralının hayatını kaybettiği belirtilirken, diğer yaralıların tedavisine devam ediliyor.

TRT

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