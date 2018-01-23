Erzurum'da süt kazanına düşen çocuk yandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Alagöz köyünde 2 ve 3 yaşındaki 2 çocuk, süt kazanına düştü. Vücutları yanan çocuklar soğuk suya tutuldu. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Amerikan heyeti Dışişleri'nde
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı heyet Türk heyetle buluştu.
Çukurca'da havanlı saldırı: 3 kişi yaralandı!
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgelerine saldırı düzenlendi.
Dışişleri: Rusya'ya taahhüt vermedik!
Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde operasyonlar düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı: 12'si etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.