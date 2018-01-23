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Erzurum'da süt kazanına düşen çocuk yandı

Erzurum'da süt kazanına düşen çocuk yandı.19856
  • Giriş : 23.01.2018 / 11:33:00
  • Güncelleme : 23.01.2018 / 11:34:29

Erzurum'un Horasan ilçesinde süt kazanına düşen çocuk yandı.

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Erzurum'un Horasan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Alagöz köyünde 2 ve 3 yaşındaki 2 çocuk, süt kazanına düştü. Vücutları yanan çocuklar soğuk suya tutuldu. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

TRT

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