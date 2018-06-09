Erzurum'da terör operasyonu
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Erzururum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seçim konusunda vatandaşı tehdit eden, terör örgütü bağlantılı M.S.A. ve M.G'yi gözaltına aldı.
Erzurum kent merkezi ile Karayazı ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Özel harekatçıların da aralarında olduğu yaklaşık 100 polisin sahur vaktinde düzenlediği operasyonda M.S.A. ve M.G. gözaltına alındı. Ekipler aynı operasyon kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK adına paylaşımlarda bulundukları değerlendirilen B.E, E.B. ve S.İ'yi de adreslerinde yakaladı. Bulundukları yerlerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilen 5 şüpheli, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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