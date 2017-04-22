Esad: ABD DAEŞ'i destekliyor
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinde yaşanan kaosa değindi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü DAEŞ'im Musul'dan Suriye'ye geçmesine ve Deyr ez Zor'a saldırmasına izin verdiğini iddia etti..
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD’nin, Musul’dan geri çekilen IŞİD’in Suriye’ye geçmesine ve Deyr ez-Zor’a saldırmasına izin verdiğini belirterek, “ABD, IŞİD’in Deyr ez-Zor’u almasını istiyor” dedi.
Irak’la sınırın açık olması nedeniyle Suriye’ye gelen IŞİD üyesi sayısını bilmediklerini söyleyen Esad, Sputnik’e demecinde, “Yine de bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, Suriye’ye on binlerce IŞİD üyesinin giriş yaptığı düşünülüyor” dedi
Esad, “ABD, Deyr ez-Zor’un IŞİD’in eline geçmesini, ardından da Cerablüs, Ayn el-Arap ve diğer kentlerde yaptıklarının aynısını gerçekleştirmek istiyor. Deyr ez-Zor’dan çıkmaları için IŞİD’le görüşmeler yapacaklar, sonra bu kenti kurtardıklarını ilan edecekler” diye konuştu.
SPUTNİK
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