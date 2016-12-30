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Esad: Ambargo kalksın sığınmacı akını durur

Esad: Ambargo kalksın sığınmacı akını durur.10096
  • Giriş : 30.12.2016 / 17:42:00

Beşar Esad, sığınmacı akını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Avrupa'nın ülkesine uyguladığı ekonomik ambargonun durdurulması durumunda sığınmacı akının biteceğini söyledi.

Esad, ülkesinde ilan edilen ateşkes ve Astana görüşmeleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'nın Il Giornale gazetesine demeç veren Esad, Suriyelilerin ambargo nedeniyle ülkelerinde yaşayamaz hale geldiğine dikkat çekerek Avrupa'dan teröristlere verilen desteğin kesilmesini ve ekonomik ambargoya son verilmesini istedi.

Suriyelilerin büyük bölümünün ülkelerine dönmek istediğini ancak önceliği istikrar ve güvenliğe verdiklerini belirten Esad, şunları söyledi: "Burası Suriyelilerin toprakları. Ülkelerine dönmeleri için davette bulunmamız gerekmiyor. Ancak belirtmek isterim ki, kriz, Suriye'deki teröristlere doğrudan ya da dolaylı olarak destek veren Avrupalı temsilciler tarafından çıkarıldı. Avrupa'ya giden sığınmacı akınına da Avrupalılar neden oldu. Suriyeli sığınmacılar Avrupa'da değil, Suriye'de yardım almak istiyor." © AP PHOTO/ PAUL SANCYA 'Suriyeli muhalifler Trump'ı ikna için Washington'ı ziyaret etti

İtalyan TDG televizyonuna da konuşan Esad, Suriye'de çözümün 20 Ocak'ta göreve başlayacak seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltmesi halinde sağlanabileceğini kaydetti. "Trump'ın başkanlığa gelmesi, ABD'nin Ortadoğu'daki rolünü değiştirebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Esad, "Temkinli bir iyimserlik içindeyiz. Zira Trump'ın bölgede nasıl bir politika izleyeceğini bilmiyoruz" dedi. İyimserliğin nedeninin Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerinde yaşanabilecek muhtemel iyileşmeyle bağlantılı olduğunu kaydeden Esad, "Dünyanın iki büyük devleti arasındaki ilişkiler iyi olursa, Suriye de dahil olmak üzere dünyanın bir çok ülkesi bundan fayda sağlar. Bu sayede de Suriye'de çözüm bulunabilir" ifadelerini kullandı.

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